На Кубани в 2017 году урожай зерновых и зернобобовых составил 14,7 млн тонн

Об этом 28 октября заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню урожая.

Глава региона поздравил аграриев края с очередным рекордом — общий урожай зерновых и зернобобовых достиг 14,7 млн т. Впервые в этом году в промышленных объемах собрана пшеница второго класса.

«Мы взяли и качеством, и количеством. Средняя урожайность — 64 ц/га, у передовиков – 70, 80, и даже 90 центнеров с одного гектара», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что несмотря на засушливое лето, на Кубани собрана почти половина винограда в стране. Край и в этом году сохранит лидерство по производству вин.

«Мы выращиваем 40% всех российских яблок, собираем 80% всего риса в стране. На полях региона сегодня растет рис отечественной селекции самого высокого класса. И это очень серьезное достижение, за которое я благодарен нашим ученым», — сказал руководитель края.

Уборка сахарной свеклы еще не завершена, но Кубань уже произвела 1 млн т сахара. Все сахарные заводы края запущены и загружены на 100%.

Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря труду аграриев сельское хозяйство является ведущей отраслью региона.

Губернатор Кубани вручил победителям жатвы-2017 награды. Автомобили «Лада Нива» получили четверо комбайнеров — они достигли лучших показателей по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур. Ключи от новых автомобилей Вениамин Кондратьев передал Николаю Заболоцкому из Калининского района, Виталию Иноземцеву из Тихорецкого района, Юрию Соломко из Выселковского района и Алескею Тортычному из Красноармейского района.

Наивысшие показатели в производстве озимой пшеницы на один гектар по северной природно-климатической зоне достигнуты в Каневском и Староминском районах. Здесь собрали 70,4 и 67,5 центров зерна с гектара. В центральных районах самые высокие показатели у Тимашевского и Приморско-Ахтарского районов с урожайностью более 70 ц/га. По южно-предгорной зоне лучшими стали Северский район (62,7 ц/га), Отрадненский район (59 ц/га). В Западной части края отличились аграрии из Калининского и Красноармейского районов. Представители этих муниципалитетов получили благодарности губернатора.

Всего благодарностью главы администрации края награждены 39 человек, почетными дипломами – 47 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник