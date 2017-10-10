На Кубани в 2017 году жертвами клещей стали около 5 тыс. человек

Из них почти половина — дети до 14 лет. В октябре активность членистоногих пошла на спад.

Первые сообщения об укусах паразитов начали поступать еще с апреля. Пик нападений пришелся на лето. Специалисты Роспотребнадзора края регулярно очищали местность от клещей: по всему региону обработали больше 20 тыс. кв. м парков и скверов. Кроме того, прививали всех, кто работает на сельхозпредприятиях и в лесах.

Клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, на Кубани это боррелиоз. Он может привести к инвалидности или даже смерти. В крае случаев заражения в этом году не зафиксировано.

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