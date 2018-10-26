На Кубани в 2018 году 47,5 тыс. человек начали получать пенсию дистанционно

В крае пенсии и иные соцвыплаты по линии Пенсионного фонда РФ получают более 1,6 млн человек.

Около 700 тыс. пенсионеров получают выплаты через отделения почтовой связи, 900 тыс. предпочитают банковские организации.

В отделении Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю, напомнили, что способ доставки пенсии можно изменить — поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой. Для этого необязательно приходить лично в Управление ПФР по месту жительства.

Воспользоваться электронными сервисами и подать заявление дистанционно можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или через портал госуслуг. С начала года 47,5 тыс. пенсионеров выбрали доставщика пенсии без личного визита в клиентскую службу пенсионного ведомства.

Для дистанционного получения госуслуг ПФР с использованием персональных данных жителям Кубани необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Подтвердить ее можно в службах территориальных органов ПФР по месту жительства, а также в офисах МФЦ. Логин и пароль, который используется для входа на портал госуслуг, действителен и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник