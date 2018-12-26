На Кубани в 2018 году дольщики 74 долгостроев получили ключи от квартир» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); На Кубани в 2018 году дольщики 74 долгостроев получили ключи от квартир

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В текущем году ввели в эксплуатацию 16 тыс. квартир в домах, сроки сдачи которых были затянуты. Об этом рассказал первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко во время краевого совещания, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора, в крае ведется масштабная работа по восстановлению прав дольщиков. При поддержке губернатора и ЗСК был принят закон о предоставлении компенсационных участков инвесторам для завершения строительства проблемных объектов, это позволило изменить к лучшему ситуацию в сфере долевого строительства.

В результате 16 инвесторов подписали необходимые документы и приступили к завершению строительства ряда объектов, еще по восьми домам идут переговоры. Благодаря принятым мерам регионом заинтересовались застройщики из других субъектов страны.

Андрей Алексеенко уточнил, что по поручению губернатора разработали поправки в закон, которые предполагают выделение из краевого бюджета субсидий муниципалитетам для компенсации затрат застройщиков. Ведут переговоры с Правительством РФ о выделении федеральных денег для решения этой проблемы.

Вице-губернатор добавил, что был внедрен действенный механизм для отсеивания потенциально недобросовестных, несостоятельных застройщиков, по вине которых возникают проблемы с дольщиками.

«Наша цель — не «задушить» бизнес, а навести порядок в этой сфере, чтобы застройщик реально оценивал свои силы, а не стремился заработать, оставив людей без жилья и денег. Департамент по надзору в сфере строительства рассмотрел почти 1 тыс. заявлений, у 74% застройщиков документы не соответствовали требованиям законодательства. Конечно, они получили отказ в разрешении на возведение домов», — акцентировал Андрей Алексеенко.

Первый вице-губернатор сообщил о завершении строительства важных объектов в муниципалитетах — перинатального центра в Сочи, введении в эксплуатацию нескольких объектов Троицкого группового водопровода, третьей очереди Краевого перинатального центра в Краснодаре, спортивного комплекса с бассейном в Калининском районе.

Завершают работы на 16 социальных объектах. Среди них — четыре школы в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, три детских сада в краевой столице, четыре малобюджетных спортивных комплекса в Абинском, Ейском, Тбилисском и Курганинском районах.

«Безусловно, у нас есть успехи, но над многими вопросами еще нужно поработать. Все, что не достроили в этом году, необходимо как можно скорее завершить. Сегодня дольщики — это острая тема не только для нашего региона, но и в целом для страны. По каждому объекту должно быть системное решение и четкий план-график», — цитирует губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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