В текущем году ввели в эксплуатацию 16 тыс. квартир в домах, сроки сдачи которых были затянуты. Об этом рассказал первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко во время краевого совещания, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора, в крае ведется масштабная работа по восстановлению прав дольщиков. При поддержке губернатора и ЗСК был принят закон о предоставлении компенсационных участков инвесторам для завершения строительства проблемных объектов, это позволило изменить к лучшему ситуацию в сфере долевого строительства.

В результате 16 инвесторов подписали необходимые документы и приступили к завершению строительства ряда объектов, еще по восьми домам идут переговоры. Благодаря принятым мерам регионом заинтересовались застройщики из других субъектов страны.

Андрей Алексеенко уточнил, что по поручению губернатора разработали поправки в закон, которые предполагают выделение из краевого бюджета субсидий муниципалитетам для компенсации затрат застройщиков. Ведут переговоры с Правительством РФ о выделении федеральных денег для решения этой проблемы.

Вице-губернатор добавил, что был внедрен действенный механизм для отсеивания потенциально недобросовестных, несостоятельных застройщиков, по вине которых возникают проблемы с дольщиками.

«Наша цель — не «задушить» бизнес, а навести порядок в этой сфере, чтобы застройщик реально оценивал свои силы, а не стремился заработать, оставив людей без жилья и денег. Департамент по надзору в сфере строительства рассмотрел почти 1 тыс. заявлений, у 74% застройщиков документы не соответствовали требованиям законодательства. Конечно, они получили отказ в разрешении на возведение домов», — акцентировал Андрей Алексеенко.

Первый вице-губернатор сообщил о завершении строительства важных объектов в муниципалитетах — перинатального центра в Сочи, введении в эксплуатацию нескольких объектов Троицкого группового водопровода, третьей очереди Краевого перинатального центра в Краснодаре, спортивного комплекса с бассейном в Калининском районе.

Завершают работы на 16 социальных объектах. Среди них — четыре школы в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, три детских сада в краевой столице, четыре малобюджетных спортивных комплекса в Абинском, Ейском, Тбилисском и Курганинском районах.

«Безусловно, у нас есть успехи, но над многими вопросами еще нужно поработать. Все, что не достроили в этом году, необходимо как можно скорее завершить. Сегодня дольщики — это острая тема не только для нашего региона, но и в целом для страны. По каждому объекту должно быть системное решение и четкий план-график», — цитирует губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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