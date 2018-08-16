На Кубани в 2018 году материнский капитал использовали почти 2 тыс. многодетных семей

Из них 1 тыс. 570 семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Также материнский капитал был использован для получения образования ребенка или газификации жилого помещения.

«Улучшением условий считается приобретение или строительство жилого помещения, строительство или реконструкция частного дома, выплата кредита или займа», — уточнили в региональном министерстве труда и социального развития.

Региональный материнский капитал предоставляется с 1 января 2011 года многодетным семьям при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка. Размер выплат в 2018 году составляет 119 тыс. 814 рублей. Материнским капиталом в этом году воспользовались уже 1 тыс. 987 кубанских многодетных семей.

С 2014 года на Кубани 9 тыс. 654 семьи уже распорядились средствами регионального семейного капитала, из них 8 тыс. 494 улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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