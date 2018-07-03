На Кубани в 2018 году на безбарьерную среду направят 96,4 млн рублей

О создании инфраструктуры для маломобильных граждан рассказали на брифинге в городском пресс-центре ЧМ-2018.

Как отметила заместитель главы Сочи Ирина Романец, по организации безбарьерной среды город находится на лидерских позициях не только в Краснодарском крае, но и в России.

«Эту работу мы начали в 2010 году при подготовке к Олимпийским играм, и сегодня в еженедельном режиме прорабатываем вопросы расширения эталонных зон, предназначенных для комфортного пребывания маломобильных граждан. В итоге около 1,4 тыс. объектов полностью приведены в соответствие», — отметила она.

К чемпионату мира по футболу в Адлерском районе 161 объект подвергся доработке. Полностью соответствует международным требованиям организации безбарьерной среды инфраструктура стадиона «Фишт» и прилегающих к нему территорий. В среднем каждый матч посещают 250 зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Максимальное количество маломобильных болельщиков присутствовали на матче Перу-Австралия — более 400 человек.

Многие города, также принимающие матчи ЧМ-2018, запрашивали у Сочи алгоритм работы по организации безбарьерной среды. Опыт города-курорта изучают и муниципалитеты Краснодарского края. Для создания на местах комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья работает госпрограмма «Доступная среда». На Кубани ее объем финансирования в 2018 году составляет 96,4 млн. рублей, из них 39,7 млн рублей — из федерального бюджета, 47, 4 млн рублей — из краевого бюджета и 9,3 млн рублей из местных бюджетов.

Реализация основных мероприятий запланирована на второе полугодие. Однако уже сейчас проводятся работы по обеспечению доступа маломобильных граждан в здания управлений социальной защиты населения в Щербиновском и Белореченском районах. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних приводят в соответствие в Тимашевском и Курганинском районах, а комплексы реабилитационных центров инвалидов — в Гулькевичском, Приморско-Ахтарском и Абинском районах. В Выселковском, Динском, Усть-Лабинском и Тихорецком районах идут работы по обеспечению безбарьерного доступа в центры занятости населения.

Всего в рамках программы в 2018 году для маломобильных граждан обустроят 31 приоритетный объект, 15 единиц пассажирского транспорта оборудуют информационными табло и радиоинформаторами, будут приведены в соответствие 80 пешеходных переходов и 20 остановок общественного транспорта. Технические средства реабилитации получат 600 инвалидов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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