На Кубани в 2018 году на ежемесячную выплату многодетным семьям направят 3,3 млрд рублей

Поддержку из регионального бюджета получают 27,3 тыс. кубанских семей.

По инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева приняли закон, продливший предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2018 года до достижения ими возраста трех лет. Размер пособия составляет 10 тыс. 50 рублей.

Многодетным семьям также предоставляется ежегодная денежная выплата в размере 4 тыс. 735 рублей на каждого ребенка, которая выплачивается ежеквартально равными долями. Она ежегодно индексируется. Эту выплату на Кубани получают 68,9 тыс. семей, в которых воспитываются 226,7 тыс. детей. В этом году на предоставление этого вида поддержки из краевого бюджета выделят 968,5 млн рублей.

Кроме того, при рождении третьего или последующего ребенка (с 1 января 2011 года) семьи получают право на краевой материнский капитал. Его размер в этом году составляет 119 тыс. 814 рублей. Выплату можно использовать в полном объеме или по частям на улучшение жилищных условий или газификацию жилья в крае, получение образования детьми.

С 2014 по 2017 годы выдали 47,5 тыс. уведомлений на материнский капитал. В этом году — более 3 тыс. Деньгами уже распорядились 8,9 тыс. семей, в том числе с начала этого года — 1 тыс. Большинство кубанцев направили маткапитал на улучшение жилищных условий.

С 2018 года при рождении или усыновлении первого ребенка нуждающимся семьям назначают ежемесячное пособие в размере 9 тыс. 845 рублей. Таков размер прожиточного минимума для детей в Краснодарском крае за второй квартал 2017 года. Выплату осуществляют в течение полутора лет со дня рождения ребенка. На сегодняшний день за ее назначением обратились 3,3 тыс. семей. Из федерального бюджета на эти цели на 2018 год предусмотрено 737 млн рублей.

Также согласно краевому закону, кубанские семьи могут воспользоваться господдержкой на отдых и оздоровление детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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