На Кубани в 2018 году отремонтируют около 700 км местных дорог

Эти данные озвучили на совещании, которое 3 сентября провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что в этом году общий объем краевого дорожного фонда составляет более 28 млрд рублей. Из них более 20 млрд рублей планируют направить на региональные дороги, 7,5 млрд — на местные. Все эти средства довели муниципалитетам своевременно. Ожидается, что в текущем году в крае отремонтируют около 700 км дорог местного значения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Переверзев доложил, что сегодня на Кубани реализуют две крупные программы по местным дорогам. Одна из них — «Безопасные и качественные дороги» в Краснодарской агломерации. Общий объем ее финансирования и стоимость заключенных муниципальных контрактов составляет 2 млрд рублей, в программу включены 74 объекта. На сегодняшний день ее реализация составляет 85%, взят хороший темп. Министр уточнил, что в это же время в 2017 году выполнили всего 14% работ.

«Дорожная сеть — это важная составляющая нашей экономики. Выделенные деньги должны быть трансформированы в качественные отремонтированные или новые дороги. Реализация должна быть видимой для людей, особенно жителей сельской местности. Поэтому мне также важно понимать, как идет освоение средств по программам на местах», — подчеркнул Кондратьев.

В рамках второй программы краевые субсидии на ремонт и строительство улично-дорожной сети муниципальных образований получили 293 территории. В целом, как считает глава региона, набраны неплохие темпы: освоено вдвое больше средств, чем на эту же дату прошлого года. Тем не менее, 13 муниципалитетов до сих пор не заключили контракты с подрядчиками. Наибольшие риски неосвоения субсидий остаются у Северского района, Горячего Ключа, Новокубанского района, подчеркнул Кондратьев.

Как сообщил Переверзев, основная причина затягивания сроков — некачественная подготовка муниципалитетами аукционной документации. Вместе с тем, сегодня количество таких ошибок заметно снижается. Ведомство оказывает консультативную помощь территориям.

«Министерству транспорта и дорожного хозяйства необходимо выступать координатором, синхронизировать работу с муниципалитетами, проводить семинары и кустовые совещания, чтобы все было выполнено вовремя. Дороги, тротуары, пешеходные переходы — все должно быть приведено в порядок. Это, в первую очередь, безопасность наших жителей», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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