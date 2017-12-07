На Кубани в 2018 году планируют увеличить поголовье свиней и коров

В регионе 2018-й будет объявлен годом животноводства. Этот сектор в АПК края — один из приоритетных.

Главная цель сельхозпроизводителей — увеличить поголовье коров и свиней. О господдержке отрасли говорили 7 декабря на заседании аграрного совета в Краснодаре. В следующем году количество субсидий достигнет 1,5 млрд рублей. Основной упор сделают на развитие мясного скотоводства. В региональном минсельхозе планируют осваивать пастбища в южно-предгорной зоне края, там есть все условия для разведения крупного рогатого скота.

Бюджетные средства предусмотрены и для садоводов.

«Это новая программа «Малый сад», созданная по поручению губернатора. Порядка 100 млн рублей мы выделяем на нее. Компенсируется 90% затрат при закладке сада до 3 га крестьянско-фермерскими хозяйствами, но не более 1 млн рублей», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Нельзя в следующем году опустить и планку по количеству и качеству зерновых, отметил вице-губернатор на заседании по АПК. Урожай этой осени — почти 15 млн т. Из них только 3 млн нужны региону. Остальное отправится на экспорт. Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, нужно улучшать вкусовые свойства сортов, их устойчивость к болезням.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», регион в 2018 году увеличит господдержку садоводства на 28%. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, около 100 млн рублей планируется направить на финансирование новой краевой программы «Малый сад».

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