Об этом 18 января сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Краснодаре.

Губернатор подчеркнул, что производство сельскохозяйственной техники — один из приоритетов промышленной политики Краснодарского края. По его словам, у Кубани есть все предпосылки для того, чтобы стать регионом-лидером в этом направлении.

«Сегодня в регионе работают около 30 предприятий. В прошлом году они произвели более 3 тыс. единиц сельхозтехники, вся она маркируется знаком «Сделано на Кубани»», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что кубанская техника востребована и за границей. В прошлом году выручка от экспорта составила более 1 млрд рублей.

В прошлом году на Кубани произошла интенсивная модернизация машинно-тракторного парка. На нее потратили около 13 млрд рублей. Этому помогла федеральная господдержка — субсидирование кредитов на приобретение техники, внедрение программы «1432», льготные мероприятия в рамках сотрудничества с «Росагролизинг».

«Мы понимаем, что в ближайшие пять лет нам придется много сельскохозяйственной техники покупать, потому что парк старой техники в нашей стране еще очень большой. Для того, чтобы выйти на другие технологические условия работы, этот парк надо каждый год обновлять», — цитирует Медведева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани попросил увеличить сумму субсидий по программе лизинга сельхозтехники до 500 млн рублей.

Дмитрий Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники. В прошлом году на субсидии для покупки сельхозтехники выделили 10 млрд рублей из федерального бюджета, на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей.

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