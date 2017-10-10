На Кубани в 2018 году проведут государственную кадастровую оценку

Решение об этом принял департамент имущественных отношений Краснодарского края.

В ведомстве пояснили, что в следующем году проведут государственную кадастровую оценку зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машиномест, участков из состава земель лесного и водного фондов, расположенных на территории Кубани.

«Проведение государственной кадастровой оценки — это одна из важнейших задач исполнительной власти на 2018 год. От результата ее проведения будет зависеть формирование налоговой базы в отношении объектов недвижимости и земельных участков и, как следствие, наполняемость бюджета края», — сказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Государственную кадастровую оценку проведет предприятие «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник