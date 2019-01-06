За год бригады краевой мобильной станции переливания крови совершили более 120 выездов в станицы и города региона.

В крае сейчас работает два мобильных комплекса заготовки крови. Всего за 2018 год было принято более 7 тыс. доноров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Служба крови Краснодарского края состоит из трех станций и 16 отделений переливания крови, там заготавливают более 61 т донорской крови в год. Это обеспечивает потребности медицинских учреждений края, в которых ежедневно проводят около 1 тыс. различных операций.

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