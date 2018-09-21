На Кубани в 2018 году выпустят около 17 млн декалитров вина

Винодельческие предприятия края сохранят производство на уровне прошлого года.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

По словам министра, в этом году урожайность составила около 100 тыс. ц/га — на уровне прошлого года. Предприятия произведут около 17 млн декалитров вина и шампанского.

Дерека отметил, что в 2018 году внутри региона реализуют 10% произведенного вина и шампанского. Остальную продукцию продадут в другие регионы РФ и отправят на экспорт.

Министр уточнил, что в Краснодарском крае сосредоточены около 30% всех российских виноградников — 25 тыс. га, собирают около 50% всего винограда в стране.

В последние годы край наращивает производство вина благодаря расширению площадей виноградников. Ежегодно Кубань экспортирует 300 тыс. декалитров вина в страны дальнего и ближнего зарубежья, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник