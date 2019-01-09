Этот результат является рекордным за последние 30 лет.

В числе районов-лидеров по закладке садов – Новопокровский, Абинский, Крымский и Славянский районы. Высокие результаты также показали Кавказский, Динской, Темрюкский, Новокубанский, Тимашевский и Ленинградский районы.

Посадочный материал – преимущественно кубанской селекции. В регионе работает 18 питомников, которые производят более 5 млн сертифицированных саженцев плодовых культур.

Развитию отрасли во многом способствуют существенные меры господдержки. В 2018 году садоводам Кубани выделили 742 млн рублей. В 2019 году господдержка сохранится на прежнем уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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