На Кубани в 2018 году заложили рекордные площади молодых виноградников

С начала года заложили 2 тыс. 130 га виноградных насаждений.

Это на 30 га больше запланированного и на 530 га больше, чем в 2017-м. Впервые за последние десять лет на Кубани перевыполнили план по закладке культуры.

В числе муниципальных образований-лидеров — Темрюкский район и Анапа.

«Краснодарский край — лидер в России по виноградарству и виноделию, по темпам развития отрасли в целом. Ежегодно мы выполняем самые большие показатели в стране по валовому сбору винограда и производству винодельческой продукции. Во многом это результат серьезной государственной поддержки», — отметили в управлении виноградарства и винодельческой промышленности.

В этом году на закладку и уход за виноградниками из федерального и краевого бюджетов было направлено 420 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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