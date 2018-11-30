На Кубани в 2018 году заложили виноградники на площади 2 тыс. га

Больше всего виноградных насаждений в Темрюкском районе и Анапе.

В Краснодарском крае полным ходом идет закладка виноградников. По информации на 30 ноября, молодые виноградники сейчас высажены на площади 2 тыс. 30 га, из них около 765 га — в весенний период. Из общего количества саженцев около 70% — кубанской селекции.

В 2018 году на закладку и уход за виноградниками из федерального и краевого бюджетов выделили 420 млн рублей субсидий.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края отметили, что всего по итогам 2018 года планируется заложить не менее 2 тыс. 100 га молодых виноградников. Это на 500 га больше, чем было фактически заложено в 2017 году. Работы продлятся до конца декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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