На Кубани в 2018 году запустят 80 новых винных маршрутов

О развитии внутреннего туризма речь шла на деловом завтраке Международного туристского форума SIFT 2017 в Сочи. В мероприятии принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, предложения для отдыхающих на курортах Кубани должны быть комплексными, включать экскурсии, развлечения, посещение мероприятий.

«Турпродукт нужно дополнять, предлагать не только такой отдых, как «отель — море», но и другие маршруты. У нас есть и винный туризм, и сельский, поэтому нужно делать конкретные шаги к их популяризации и развитию», — подчеркнул Кондратьев.

В крае действует свыше 100 объектов сельского туризма. В следующем году запустят около 80 винных маршрутов. Это увеличит туристический потенциал края и расширит возможности для кубанского малого и среднего бизнеса в этой отрасли. Всего в регионе 280 различных маршрутов, почти 600 объектов показа — памятники античной культуры, религиозные святыни.

С начала года курорты Кубани посетили 15,2 млн туристов. Из них летом — около 10 млн отдыхающих. По итогам года ожидается порядка 16 млн человек.

Международный туристский форум SIFT 2017 проходит в Сочи с 23 по 24 ноября и является главной деловой площадкой по внутреннему и въездному туризму в России.

В программе турфорума — подведение итогов сезона 2017 года, обсуждение основных проблем, достижений и перспектив развития отрасли. Запланированы заседания, круглые столы и семинары, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские виноделы за пять лет завоевали на международных конкурсах 250 медалей. В этом году вина Краснодарского края были отмечены 59 наградами. На международных конкурсах предприятия «Кубань-Вино», «Фанагория», «Лазурная ягода», «Абрау-Дюрсо» завоевали одну платиновую, 11 золотых, 19 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Спецрепортаж о винодельнях региона смотрите здесь.

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