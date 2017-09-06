На Кубани в 2018 году запустят новые агротуры

Их разработает кубанская Ассоциация агротуризма. Планируется, что на ближайшем собрании утвердят состав рабочей группы по этому направлению.
Разработкой новых маршрутов будут заниматься представители предприятий, работающих в сфере сельского туризма, пансионатов и туроператоров.
Представители ассоциации собираются обсудить перспективы развития агротуризма на Кубани и рассказать о механизмах государственной поддержки членам некоммерческой организации. В эту организацию входят более 20 крупных, средних и малых предприятий.
Ассоциация вместе с региональным министерством курортов, туризма и олимпийского наследия участвует в популяризации и продвижении агротуризма, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае начала работу Ассоциация агротуризма. Первое собрание участников прошло в поселке Абрау-Дюрсо.
О том, как развивается агротуризм в Краснодарском крае, читайте здесь.
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