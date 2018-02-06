На Кубани в 2018 году жилье получат 52 ветерана войны

На это в федеральном бюджете предусмотрено почти 70 млн рублей.

За десять лет приобрести жилье смогли более 5,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей и участников военных действий. Из федерального бюджета на эти цели поступило 6 млрд рублей.

Жилье в крае также выделяют отдельным категориям граждан: из числа инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий и из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. В 2018 году из федерального бюджета поступят 47 млн рублей на обеспечение жильем 70 граждан указанных категорий, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

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