На Кубани в 2019 году на реализацию 26 госпрограмм выделят 218 млрд рублей

15 ноября в 13:21

Депутаты ЗСК рассмотрели проект Закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Доходы края на 2019 год запланированы в сумме 229,6 млрд рублей, расходы — 229,4 млрд рублей. На 2019 год объем собственных доходов запланирован с превышением более чем на 8% первоначально утвержденного объема текущего финансового года.

До 70% бюджетных ассигнований направят в социально-культурную сферу. На финансирование государственных программ социальной сферы в следующем году предусмотрено более 160 млрд рублей. В приоритете — сохранение всех принятых ранее мер социальной поддержки граждан, развитие отраслей образования и здравоохранения. Средства также пойдут на капитальный ремонт медучреждений, школ, дошкольных учреждений, закупку медоборудования, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей. Заложены средства на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. С 1 января 2019 года предусмотрено повышение оплаты труда на 5% работникам бюджетных учреждений Краснодарского края.

В 2019 году планируют финансирование 26 государственных программ. В их числе такие программы, как «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Развитие культуры» и другие. На их исполнение направят более 218 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЗСК.

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