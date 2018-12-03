На Кубани в 2019 году планируют обновить техническую базу 50 домов культуры

На это выделят 236 млн рублей.

«Несмотря на сокращение федеральных средств — было 143,2 млн рублей, стало 70,5 млн рублей — финансирование предусмотрено в краевом бюджете на уровне 2018 года. Это позволит обновить материально-техническую базу не менее чем 50 домов культуры и произвести капитальный ремонт 21 учреждения», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, в общей сложности расходы на программу «Развитие культуры» в 2019 году составят 2,9 млрд рублей.

«С 2019 года изменят механизм финансирования расходов бюджетов МО на оплату труда работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии. Если ранее муниципалитеты получали субсидию из краевого бюджета, то в 2019 году финансирование будет осуществляться самостоятельно, из местных бюджетов», — отметил Бурлачко.

Он пояснил, что для этого запланировано увеличение норматива отчисления НДФЛ в бюджеты городских и сельских поселений, рост отчислений налога по «упрощенке», а также увеличение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов, сообщает ТАСС.

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