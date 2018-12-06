На Кубани в 2019 году планируют собрать до 1 млн тонн риса

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, в 2019 году в регионе рисом планируют засеять 132 тыс. га.

При этом 1 млн т в год — целевой показатель для Краснодарского края. Его удалось достичь в 2016 году, тогда засеяли 134 тыс. га. В 2018 году в связи с ремонтом Крюковского водохранилища площадь рисовых посевов снизилась до 117 тыс. га. Поэтому, несмотря на неплохую урожайность, собрать 1 млн тонн риса в этом году не удалось.

По словам вице-губернатора, рисом засевали большие площади несколько лет подряд, однако при таком подходе засоряются поля.

«В этом году был принят краевой закон, в рамках которого внесены корректировки, касающиеся плодородия, определены нормы объемов посевов. Также ученые работают над повышением качества зерна, чтобы оно подходило для производства крупы. Поэтому сейчас из-за рубежа мы завозим только длиннозерные сорта, остальной рис — свой», — добавил Андрей Коробка.

Он подчеркнул, что кубанский рис более качественный, чем азиатский. Поэтому он востребован не только в России, но и в других странах. В частности, возобновляются поставки в Турцию. Кроме того, особо ценятся семена кубанской селекции, которые экспортируют за границу, сообщает ТАСС.

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