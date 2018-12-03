На Кубани в 2019 году выделят 1 млрд 740 млн рублей на жилье для детей-сирот

Квартиры по программе «Дети Кубани» в регионе приобретают уже шесть лет. Средства поступают из краевого и федерального бюджетов.

За это время свой дом обрели больше 6 тыс. сирот. За последние три года справили почти 1 тыс. 800 новоселий.

В 2016 году свое жилье получил 431 человек, на это выделили около 670 млн рублей. В прошлом году квартиры получили 577 детей. Сумма выросла больше чем на 10 млн рублей. А в 2018-м новоселье отметят 789 человек. На покупку квартир направили почти 1 млрд рублей.

До программы «Дети Кубани» каждый ребенок без попечения родителей был под опекой муниципалитета и деньги на жилье для них были заложены в бюджете города или района.

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