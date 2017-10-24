На Кубани в 2019 году выпустят на волю ланей, выращенных для восстановления популяции

Животных планируется расселять на территории заказников.

«В первом приплоде родилось 26 детенышей, их мы не будем выпускать — нужно увеличивать маточное поголовье. В этом году был получен еще один приплод. Половой зрелости лани достигают обычно на второй-третий год жизни, и поэтому первую группу мы выпустим только в конце 2019 года. Затем будем выпускать животных ежегодно», — рассказал замминистра природных ресурсов Краснодарского края Олег Сизонов.

Он пояснил, что раньше лани водились на Кубани на территории отдельных охотхозяйств, однако затем популяция сократилась до критического минимума и в настоящее время в крае насчитывается 39 особей, живущих в дикой природе. Для восстановления популяции с 2015 года лань начали разводить в питомнике краевого минприроды.

Благодаря работе питомника ежегодно планируется выпускать в дикую природу около 20-30 ланей, группами по 10-15 голов на одном участке. Подходящими для них территориями называют Кавказский государственный зоологический заказник, Белореченский зоологический заказник и заказник «Красная горка» в Анапе.

По словам Сизонова, европейскую лань также начали разводить в вольерах охотпользователей Крымского и Северского района. Предполагается, что комплексная работа позволит в течение десяти лет увеличить численность этих животных. Первые разрешения на добычу ланей могут начать выдавать охотникам в 2027 году, сообщает ТАСС.

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