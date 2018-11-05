На Кубани в акции «Ночь искусств-2018» приняли участие 265 тыс. человек

Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция состоялась 4 ноября под общей темой «Искусство объединяет».

На Кубани прошло 2 тыс. 964 мероприятия, в которых приняли участие 265,9 тыс. человек. Старт «Ночи искусств» был дан на площади имени А. С. Пушкина в Краснодаре после краевого торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства.

С 19:00 до 23:00 все театры, библиотеки, музеи, выставочные залы, галереи и ДК края приглашали гостей стать участниками необычных представлений. Вход был свободным.

В программу вошли выставки, мастер-классы, экскурсии, квесты, концерты, открытые репетиции, литературные и театральные гостиные, творческие встречи и интерактивные игры, а также интеллектуальные викторины, показы фильмов, познавательные лектории.

В 2016 году мероприятия «Ночи искусств» на Кубани посетили более 160 тыс. человек, в прошлом году – более 262 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фоторепортаж с акции «Ночи искусств» в Краснодаре смотрите здесь.

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