На Кубани в акции «Ночь искусств» приняли участие 220 тыс. человек

Мероприятия были посвящены 80-летию Краснодарского края, 225-летию освоения казаками Кубанских земель, 100-летию революции в России, а также Году экологии и предстоящему Году театра в России.

В рамках акции в Краснодарском крае прошло 2 тыс. 772 мероприятия, в них приняли участие более 219,7 тыс. человек.

В рамках юбилейной пятой «Ночи искусств» прошли выставки, мастер-классы, экскурсии, квесты, концерты, открытые репетиции, творческие встречи, интерактивные игры, интеллектуальные викторины и показы фильмов. Как отметили в региональном министерстве культуры, программа была рассчитана на людей всех возрастов и интересов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Ночь искусств» стартовала 4 ноября в 18:00 во всех муниципалитетах региона. Акция прошла под девизом «Искусство объединяет». Культурную программу подготовили театры, библиотеки, музеи, выставочные залы, галереи и клубы края.

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