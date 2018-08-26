На Кубани в акции «Ночь кино» приняли участие более 290 тыс. зрителей

В рамках акции в крае прошло 1 тыс. 765 мероприятий и 1 тыс. 17 киносеансов.

Главное краевое мероприятие открылось в Краснодаре театрализованным шествием по улице Красной, в котором приняли участие делегации из всех муниципальных образований края. Более 1 тыс. работников культуры в костюмах киногероев и мультипликационных персонажей прошли парадным строем под звуки Кубанского духового оркестра.

На пощади имени Пушкина участников акции ждал киноконцерт, в программе которого выступили лучшие артисты Кубани. В течение концерта зрителей знакомили с историей отечественного кино, развитием кинематографа на Кубани, проводили интерактивы и киновикторины.

Во всех муниципальных образованиях региона с 19:00 открылись тематические программы: концерты, викторины, конкурсы, квесты, интерактивы, выставки и мастер-классы. В 20:00 на всех киноплощадках начался бесплатный показ фильмов, выбранных по итогам всероссийского голосования.

Зрители смогли посмотреть фильм-сказка «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, приключенческий фильм с элементами фантастики «Рубеж» Дмитрия Тюрина и фильм военной тематики «Танки» Кима Дружинина, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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