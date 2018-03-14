На Кубани в Азовском море и лиманах временно запретят промышленное рыболовство

14 марта в 10:51

С 16 марта на четыре месяца начнет действовать запрет на промышленное рыболовство частиковых пород рыб.

Ограничения будут сняты 31 августа.

Ежегодно запрет на добычу водных биологических ресурсов устанавливается с началом сезонной миграции весенне-нерестовых пород рыб. Под это ограничение попадают тарань, лещ и другие частиковые породы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Запрет не распространяется на любительское рыболовство, однако с этого года установлен суточный лимит добычи водных биоресурсов. Общий вес основных промысловых видов рыб, выловленных за сутки, не должен превышать 5 кг.

Вылов пород рыб, занесенных в Красную книгу РФ, а также запрещенных видов, к которым теперь относится судак, недопустим. В случае их добычи особь необходимо выпустить в естественную среду обитания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с начала года изменились правила любительской рыбалки.

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