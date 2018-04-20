На Кубани в ближайшие дни будут идти дожди

Достать зонтики и дождевики придется жителям и гостям Кубани в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют осадки по всему региону.

Столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. В западных районах ожидается холодный ветер с порывами до 20 м/с. Такая совсем не весенняя погода сохранится как минимум до 24 апреля.

«Ночные температуры у нас будут держаться на уровне 3-8 тепла. Единственное, что на основной территории края осадки будут идти дождем, а вот в горных районах на высотах больше 1500 м будет идти мокрый снег, там еще зима продолжается», — сказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Юрий Ткаченко.

По словам синоптиков, такая погода для апреля в пределах нормы.

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