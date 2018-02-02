На Кубани в частном доме от отравления угарным газом погибли два человека

Тела обнаружили 1 февраля в Крымском районе в селе Киевском.

По данным следствия, 52-летняя местная жительница и ее 38-летний сожитель арендовали дом. Днем 1 февраля собственник дома зашел в помещение и обнаружил их без признаков жизни, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом. На телах погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружили.

Чтобы установить точную причину смерти, назначили судебно-медицинские экспертизы. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.

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