На Кубани в дельфинариях прокуратура начала плановую проверку

Проверочные мероприятия начались в июне в Сочи.

«В дельфинариях проводятся плановые проверки. В первую очередь такие мероприятия коснутся учреждений на побережье», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проверки не повлияют на деятельность дельфинариев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поручение провести проверку исполнения законодательства об охране и использовании животного мира дал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Планируется, что прокуроры дадут оценку деятельности зоопарков, океанариумом, дельфинариев, рыболовных, образовательных, научных и культурно-просветительских организации по всей России.

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