На Кубани в день выборов президента РФ будут дежурить 7,5 тыс. казаков

У казаков есть опыт работы на избирательных участках. Дежурить они будут в связке с правоохранителями.

«Мы уже распределили всех на все избирательные участки, казаков проинструктировали как себя вести — главное вежливое и внимательное отношение к гражданам. Я думаю, с поставленной задачей справимся, на избирательных участках будет порядок и стабильность», — сказал атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый.

Всего же безопасность на выборах 18 марта обеспечат 15 тыс. человек. Кроме казаков, полицейских и росгвардейцев на страже порядка будут волонтеры. Перед началом голосования все избирательные участки проверят кинологи.

Граждан тоже просят быть внимательными. В случае обнаружения бесхозных сумок, пакетов, или других подозрительных предметов, сообщать об этом просят по телефонам 8 (861) 259-50-45, 02, 8 (861) 262-02-46, 8 (861) 268-64-40, 01, 101. А наблюдать за законностью процесса до и во время выборов — задача общественников. Они уже приступили к работе по всей стране.

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