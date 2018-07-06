На Кубани в детских лагерях пройдут казачьи и аграрные смены

Об этом рассказала журналистам вице-губернатор Анна Минькова.

В 2018 году лагеря в крае подготовили для детей программы по различным направлениям, в том числе казачьи, туристические и аграрные.

«Если говорить в целом о тематических сменах — это, например, аграрные, ими занимаются муниципалитеты, где сельское хозяйство — тема номер один. Мы — аграрный регион, и уже в школах начинаем понемногу вводить такие профильные классы, ряд школ имеют свои теплицы», — отметила Минькова.

На вторую «казачью» смену, которая пройдет в молодежном лагере «Регион 93» в Северском районе, приедут 400 подростков из казачьих кадетских корпусов, школ и классов со всей Кубани.

Также среди школьников популярно направление «робототехника» и другие смены с техническим уклоном.

«Для нас важно, чтобы на Кубань приезжали именно дети, чтобы они к нам возвращались, когда они станут взрослыми. Впечатления от отдыха должны быть такие, чтобы ребенок полюбил Краснодарский край», — подчеркнула вице-губернатор.

По ее словам, перед началом сезона все детские лагеря прошли проверки с точки зрения безопасности: оценивалось санитарное состояние, системы пожарной безопасности, качество охраны территорий. Также с этого года организации должны получать заключения соответствия от Роспотребнадзора, многие прошли такие проверки уже к началу июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае открыто около 900 лагерей дневного пребывания. За июнь в дневных лагерях отдохнули 65 тыс. кубанских школьников.

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