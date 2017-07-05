На Кубани в ДТП на встречке пострадала семья с двухлетним ребенком

Авария произошла 5 июля в 11:30 на трассе Ейск — Ясенская — Копанской — Новоминская.

По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-21102 выехал для обгона на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком МАЗ, который поворачивал налево.

«В результате столкновения пострадали три человека: сам водитель, 21-летняя пассажирка и двухлетняя девочка. Пострадавших госпитализировали. Установлено, что ребенка перевозили без детского кресла, взрослые не были пристегнуты ремнями безопасности», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Также установлено, что молодой человек имеет стаж вождения менее года. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вернуться на ленту

Источник