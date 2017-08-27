На Кубани в ДТП на встречке пострадали три человека

Авария произошла вечером 26 августа на трассе Краснодар – Кропоткин между станицами Воронежской и Васюринской.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки и пассажир иномарки», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются.

Между васюринской и воронежской ————— Живое общение с @vixi_official 🚧🚧🚧 ️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧 ⬇⬇⬇@krddtp рекомендует⬇⬇⬇ 🚛@evakuator.krasnodar — Служба Эвакуации 24 часа. 👜@krasnodar_handmade_ изделия из кожи (Красная,164) 🚗@avto_market_krasnodar — Срочный выкуп авто! 🔊@zvukovik_shop — Интернет Магазин Автозвука 👕@fedo.man — магазин мужской одежды 📍@Aromatizator_krasnodar — ароматизаторы по мотивам духов 🚘@avto_vukyp_krd — срочный выкуп авто 💸@dengi_pod_zalog_krasnodar — кредиты, займы под залог 🚘@gbo__krasnodar — установка Газа на Авто 📍@kuhni_artmaster — Современные кухни на заказ

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Авг 26 2017 в 9:38 PDT

Вернуться на ленту

Источник