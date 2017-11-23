На Кубани в ДТП на железнодорожных переездах с начала года погибли три человека

Количество аварий за десять месяцев на железнодорожных переездах Краснодарского края увеличилось более чем на 50 %.

С января по октябрь включительно в крае произошло 11 подобных ДТП, за аналогичный период прошлого года — пять. Все аварии произошли по вине автомобилистов. В результате три человека погибли и пятеро пострадали. В 2016 году за тот же период погибли два человека, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Для профилактики аварий сотрудники СКЖД совместно с полицией провели 160 рейдов. Дежурные по переездам зарегистрировали более 290 нарушений правил дорожного движения. В отношении 143 водителей составили административные протоколы, наложили штрафы или лишили водительских прав.

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