На Кубани в ДТП один человек погиб, трое получили травмы

Авария произошла 15 августа в 20:40 в Отрадненском районе на 71-м километре трассы Армавир — Отрадная.

По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, совершая обгон, задел попутную легковушку ВАЗ-2109, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

От удара внедорожник отбросило на встречную полосу, где он врезался в ВАЗ-21099.

В результате 47-летний водитель «девяносто девятой» погиб на месте происшествия. Его пассажир, а также водитель джипа и его пассажир были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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