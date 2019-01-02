Авария произошла 2 января на 2 км дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 на развороте столкнулся с Audi.

В результате ДТП водитель и пассажир «семерки» от полученных травм скончались на месте, еще трех человек госпитализировали с различными травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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