На Кубани в ДТП попала скорая помощь, перевозившая пострадавших в аварии рабочих

ДТП произошло вечером 12 декабря в станице Павловской на улице Проезжей.

В полицию поступило сообщение о том, что автомобиль скорой помощи, перевозивший пострадавших дорожных рабочих после ДТП на трассе «Кавказ», попал в аварию. На место выехали сотрудники полиции.

По предварительным данным, 71-летний водитель ВАЗ-2105 не уступил дорогу скорой помощи, которая двигалась по главной, и врезался в нее. В результате ДТП 30-летняя сотрудница районной больницы получила легкие травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проводится проверка, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на 1213-м километре трассы М4 «Дон» в Павловском районе водитель автомобиля Volkswagen Jetta столкнулся с движущимся впереди автобусом, в котором ехали дорожные рабочие. От удара автобус съехал в кювет и опрокинулся. Госпитализированы десять человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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