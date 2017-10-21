На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека, пострадал ребенок

Авария произошла вечером 20 октября в Тбилисском районе.

По предварительным данным, на 289-м километре дороги Темрюк — Кропоткин 24-летний водитель Lada, выезжая с второстепенной дороги, допустил столкновение с автомобилем МАЗ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир отечественной легковушки от полученных травм скончались на месте. В больницу доставили 27-летнего пассажира и двухлетнего ребенка, которые находились в Lada.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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