На Кубани в ДТП с КамАЗом и четырьмя легковушками пострадал один человек

Авария произошла 24 июля около 10:00 в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района.

«Это случилось на трассе Тимашевск — Полтавская. Водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. Затем произошло столкновение с машинами Kia Rio, ВАЗ-2114 и Opel Frontera, которые остановились у пешеходного перехода, пропуская людей», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП водитель «девятки» получил травмы. По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

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