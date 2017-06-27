На Кубани в ДТП с легковушкой погиб мотоциклист

В Гулькевичском районе 26 июня мотоцикл врезался в легковой автомобиль.

ДТП произошло в 14:30 в районе 4-го километра трассы Гулькевичи — Кавказский район.

«По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21740 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался на встречном направлении. В результате произошло столкновение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Водитель легковушки 77 лет с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, 31-летний мотоциклист погиб на месте.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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