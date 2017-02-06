На Кубани в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека

В Гулькевичском районе 6 февраля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Авария произошла в 1:35 на трассе М-29 Ростов — Махачкала около села Новоукраинского. По предварительным данным, 36-летний водитель рейсового автобуса Volvo ехал по маршруту Домбай — Ростов, не выдержал дистанцию и столкнулся с едущим впереди КамАЗом.

В результате ДТП пострадал один из двух водителей автобуса и 18-летняя пассажирка из Ростовской области. В момент столкновения в автобусе находилось 34 пассажира. Сотрудники полиции пересадили их в автобусы, двигавшиеся в попутном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место аварии выехали спасатели Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС». С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они деблокировали зажатого второго водителя автобуса. Мужчине оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В полиции по факту ДТП проводят проверку, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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