На Кубани в ДТП с самоходным мотоблоком погибли женщина и двое детей

Авария произошла в Калининском районе 23 августа в 19:40 на 13-м километре трассы Калининская — Новониколаевская.

По предварительным данным, 80-летний водитель ВАЗ-2106 столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком с прицепом, в котором находились десять человек, включая двух взрослых и детей в возрасте от восьми месяцев до десяти лет.

В результате ДТП погибла 41-летняя женщина, ее девятилетняя дочь и двухлетний сын. Женщина-водитель мотоблока, ее пассажир и пятеро детей, находящихся в момент аварии в прицепе, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Один из взрослых и восьмимесячный ребенок находятся в тяжелом состоянии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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