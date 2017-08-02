На Кубани в единый день голосования безопасность обеспечат 10,5 тыс. человек

В крае проверят антитеррористическую защищенность всех 2,7 тыс. избирательных участков.

Подготовку к выборам обсудили во время совместного заседания координационного совета, антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Краснодарском крае.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, во время подготовки и проведения выборов особого внимания требует обеспечение безопасности. В крае необходимо усилить охрану в местах массового пребывания людей и обеспечить безопасность членов избирательной комиссии, которые будут выезжать к людям на дом.

«Голосование должно пройти в штатном режиме. Необходимо создать все условия, чтобы жители края сделали свой выбор и исполнили гражданский долг в спокойной и комфортной обстановке», — сказал Кондратьев.

Исполняющий обязанности замначальника ГУ МВД России по краю Владимир Крылов рассказал, что для обеспечения безопасности во время проведения единого дня голосования привлекут более 10,5 тыс. человек. Это сотрудники органов внутренних дел, казаки, представители Росгвардии и ЧОПов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы шестого созыва ЗСК пройдут 10 сентября. На предстоящих выборах впервые применят технологию QR-кодов. Их нанесут на протоколы.

О том, как проголосовать вдали от своего избирательного участка, можно узнать здесь.

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