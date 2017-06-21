На Кубани в этом году появится шесть новых детских садов

Как обеспечить места в детских садах, обсудили в июне вице-губернатор края Анна Минькова и заместители глав городов и районов по социальным вопросам.

Шесть детских садов — это более 1,5 тыс. мест для детей. В Краснодаре заработают два дошкольных учреждения.

Сейчас путевку ждут почти 150 тыс. детей. Самые большие очереди, как отметили на совещании, в Сочи, Анапе, Горячем Ключе, Крымском и Северском районах. Властям этих муниципалитетов Минькова поручила привлечь инвесторов к строительству новых садов.

«Ищите варианты на первых этажах, развивайте вариативные формы. В конце концов, пусть у вас будут семейные детские сады. Не получится так, что мы хотим решить проблему, не потратив на это ни копейки дополнительных денег. Мы прекрасно с вами понимаем, что если у нас растет контингент, у нас растут затраты из бюджета. Это вполне сопоставимые вещи», — отметила вице-губернатор.

На совещании говорили и о здравоохранении. Самый высокий показатель смертности в стране и в крае — от сердечно-сосудистых заболеваний. На встрече отметили: чтобы вовремя оказать помощь в так называемый золотой час, необходимо перевозить пациентов в специализированные сердечно-сосудистые центры, которые есть не только в краевой столице, но и в районах, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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