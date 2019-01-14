Уже началась подготовка к досрочным выборам глав поселений, которые состоятся весной, и Единому дню голосования, который пройдет осенью.

Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Копайгородский на расширенном планерном совещании, которое прошло под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

Как доложил Копайгородский, в марте пройдут досрочные выборы глав восьми сельских поселений в семи районах края, а в сентябре — избрание глав и депутатов 37 районов — всего 534 избирательных кампании. Предстоит избрать 147 глав и депутатов 379 представительных органов власти.

Он также отметил, что уделят особое внимание финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кубань занимает первое место в ЮФО по количеству НКО. В регионе их более 6,5 тыс., и почти 5 тыс. из них являются социально ориентированными. В 2019 году субсидирование общественно полезных программ некоммерческих организаций увеличат в два раза — до 30 млн рублей, сообщил вице-губернатор.

По словам Алексея Копайгородского, перед исполнительной властью стоит задача — за счет всесторонней поддержки в 2019 году увеличить количество СОНКО — получателей президентских грантов с 65 до 80, а привлекаемых в край из федерального бюджета средств с 75 до 90 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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