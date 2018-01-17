На Кубани в этом году запустят около 90 эногастрономических туров

Маршруты пройдут по территориям Анапы, Геленджика и Новороссийска.

В министерстве курортов края пояснили, что продолжительность туров составит от одного до пяти дней, и напомнили, что в регионе уже действует популярный у гостей и жителей Кубани маршрут «Янтарная лоза».

По данным ведомства, в 2017 году только Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском посетили более 420 тыс. туристов — на 60 тыс. больше, чем годом ранее.

Всего в прошлом году более 600 действующих объектов турпоказа края приняли около 8 млн отдыхающих. Наиболее популярными стали объекты культурно-познавательного, сельского, винного и олимпийского туризма, дельфинарии, аквапарки и природные достопримечательности.

Ожидается, что в феврале 2018 года начнет работу сайт Ассоциации аграрного туризма, созданной при содействии министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. На портале разместят около 100 предложений по отдыху, в том числе винные маршруты, разработанные совместно с региональным ведомством, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские виноделы за пять лет завоевали на международных конкурсах 250 медалей. Предложение запустить около 80 винных маршрутов в 2018 году обсуждали на Международном туристском форуме SIFT 2017 в Сочи.

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