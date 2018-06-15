На Кубани в фестивале «Античное наследие России» приняли участие 55 тыс. человек

Туристический фестиваль прошел с 1 по 12 июня в рамках перекрестного года туризма Россия — Греция 2017-2018 в Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Анапе и Темрюкском районе.

Как отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди, фестиваль направлен на повышение туристической привлекательности курортов края, укрепление бренда.

«Фестиваль громко заявил, что Кубань — это не только место для отличного пляжного и активного отдыха. Мы обладаем культурно-историческим наследием, которое само по себе должно стать объектом притяжения. Край является одним из центров античной цивилизации. У нас есть множество мест, связанных с древней историей. Исторические памятники, в том числе античные, вызывают огромный интерес у туристов во всем мире, и мы обязаны открыть для них эту составляющую курортов региона», — подчеркнул министр.

Во всех городах работали тематические площадки. Событиями стали парусные регаты в Геленджике и Абрау-Дюрсо, историческая реконструкция «Оборона Торика» в шоу-парке «Римская империя», праздник воздушных змеев в Новороссийске, театрализованное представление на раскопках древней Горгиппии в Анапе, праздник кухни и вина в Абрау-Дюрсо, экскурсии по археологическому музею в станице Тамань и научно-культурному центру Фанагория в поселке Сенном.

Как рассказал Христофор Константиниди, в ходе подготовки фестиваля родилась идея его логического продолжения. Сейчас готовится к запуску большой межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Этот туристический маршрут пройдет по территории Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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