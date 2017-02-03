На Кубани в горных районах спасатели прогнозируют паводки

На Кубани этой зимой выпало много снега, в основном это касается предгорных районов края. В связи с резким потеплением спасатели прогнозируют паводки.

Из-за сильных морозов Азовское море практически полностью покрылось льдом. В среднем его толщина сейчас составляет от 7 до 12 см. Но, как рассказал журналистам первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин, выходить на лед крайне опасно.

Температурные качели в регионе не позволяют озеру или морю замерзнуть, как в средней полосе России.

На пресс-конференции Сергей Капустин также рассказал, что наиболее опасные месяцы года — февраль и март. Морозы сменяются резким потеплением, и все начинает таять. Этой зимой выпало много снега, в основном это касается предгорных районов края. Поэтому спасатели прогнозируют паводки.

«В крае у нас есть 189 датчиков на наиболее опасных реках, на наиболее опасных местах. Датчики разработаны так, что они могут работать в автономном режиме. Они фиксируют изменения в уровне реки, и при достижении неблагоприятных отметок начинают рассылать по указанным адресам сигналы и СМС», — рассказал Сергей Капустин.

Сотрудники ГО и ЧС просят жителей края по льду не ходить, а во время паводков следить за СМС-рассылками и оперативно реагировать на предупреждения, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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